Bilancio pesantissimo per l’incidente aereo avvenuto a L’Avana a Cuba.

Alle 12.08 ore di oggi, un aereo passeggeri, un Boeing 737 del volo

0972, si è schiantato al decollo. L’aereo, partito dall’Avana verso

Holguin, è precipitato subito dopo il decollo nei pressi

dell’aeroporto Jose Marti della capitale cubana e Santiago de Las

Vegas. Il volo era della compagnia Damojh e a bordo c’erano 104

passeggeri. Le immagini che si stanno diffondendo in rete mostrano

un’enorme colonna di fumo alzarsi dal luogo dello schianto. Al momento

non è dato sapere il numero delle vittime. Secondo la tv di Stato

cubana il velivolo era stato noleggiato dalla compagnia italiana Blue

Panorama. «Numero elevato di vittime» – Parlando dell’aereo caduto,

il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha detto alla televisione che

appartiene alla Dajmoh, una compagnia low cost con base a Guadalajara,

in Messico. «Sembra che ci siano molte vittime», ha aggiunto

Diaz-Canel, intervistato mentre si recava sul posto dell’incidente,

aggiungendo che il velivolo è precipitato a circa 13 km dal centro

dell’Avana. Ci sono tre superstiti, evidenzia Giovanni D’Agata

presidente dello “Sportello dei Diritti,, organo ufficiale del

Partito Comunista Cubano, tre passeggeri che viaggiavano sull’aereo

caduto oggi poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana sono

sopravissuti all’incidente, e sono stati ricoverati in condizioni

critiche all’Ospedale Universitario Generale Calixto García.