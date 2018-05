La diffusione del virus Ebola in Congo non accenna a fermarsi. Dopo la

diagnosi di Ebola nella megacittà congolese Mbandaka,

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha innalzato la sua

valutazione del rischio. Poiché la città si trova sulle principali

rotte nazionali e internazionali, il rischio di diffusione del virus

è aumentato, ha riferito l’Oms. L’organizzazione ora valuta il

rischio di un’ulteriore diffusione in Congo come “molto alta”, quindi

è “alta” per i paesi circostanti. Tuttavia, il rischio globale di

diffusione è attualmente basso. Pertanto, finora non è necessario

per le restrizioni di viaggio o commerciali. I primi casi dell’attuale

epidemia si sono verificati in un’area molto rurale del Congo. Il

ministro della Salute ha annunciato 11 nuovi casi confermati e due

morti legati alla malattia nel nordovest del paese. I casi registrati

finora sono 45 – spiega una nota del ministero -, compresi 10

sospetti, 21 probabili e 14 confermati. Una nuova vittima è stata

registrata a Bikoro, dove l’epidemia di ebola è stata annunciata la

scorsa settimana. Lo sviluppo della febbre emorragica è preoccupante

perchè ha raggiunto una città di 1,2 milioni di abitanti e crocevia

verso la popolosissima capitale Kinshasa. Un caso di “Ebola urbano”,

il primo in una città mai registrato nelle nove epidemie di questa

febbre emorragica susseguitesi dal 1976 nel grande Stato

centrafricano, è stato segnalato a Mbandaka, a circa 130 chilometri

dal focolaio iniziale dell’epidemia. La preoccupazione è forte

perché era stata proprio la diffusione nelle città a causare

l’ecatombe da oltre 11’300 vittime del 2014-2016 in Guinea, Liberia e

Sierra Leone. Più di 4.000 dosi di un vaccino sperimentale sono state

inviate nella regione per la loro cura e protezione del personale

medico . È il primo utilizzo del composto dal suo sviluppo due anni

fa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche inviato un

laboratorio mobile alle aree rurali per consentire una diagnosi

rapida. La Commissione europea fornirà inoltre 1,6 milioni di euro

per combattere la malattia e organizzare voli per aiutanti e

attrezzature, ha dichiarato il commissario europeo Christos

Stylianides. Questa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

la nona volta che un focolaio di Ebola viene registrato nella nazione

centroafricana, il cui fiume orientale ha dato il nome al virus

mortale, scoperto lì negli anni ’70. La peggiore epidemia di Ebola

nella storia si è conclusa nell’Africa occidentale appena due anni

fa, dopo aver ucciso più di 11.300 persone e infettato circa 28.600.