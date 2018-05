Lo Stretto di Messina continua ad essere oggetto di sogni speculativi dei

privati locali e nazionali*: ultima in ordine di tempo è la proposta delle

compagnie private di Caronte&Tourist e Diano di creare un molo di attracco

al Porto di Reggio Calabria, per tutti i mezzi da e verso Tremestieri.

Una proposta in totale contrasto con gli obiettivi per la mobilità

sostenibile nella città metropolitana di Reggio Calabria e per la quale,

giustamente a nostro avviso, il Comune ha dato pareri negativi. La proposta

avanzata dalle compagnie – che già da tempo detengono praticamente il

monopolio dell’attraversamento marittimo dello Stretto – dimostra la loro

assoluta distanza e noncuranza dei bisogni del territorio, in favore

esclusivo dei loro profitti ed interessi: da molto tempo, infatti, nella

zona di Villa San Giovanni i medici di base hanno riportato un* aumento

delle patologie legate all’inquinamento*, dovuto all’intenso traffico di

mezzi destinati al traghettamento, sia pesanti sia leggeri.

Oggi ci si viene a dire che la risposta al congestionamento di Villa San

Giovanni è il dirottamento su Reggio, quando sono stati proprio gli

interessi dei vettori privati a impedire ogni razionalizzazione dei

trasporti, soprattutto di merci sul gommato, negli anni. *Ricordiamo bene i

progetti e le proposte avanzate negli anni della mobilitazione contro il

Ponte sullo Stretto* – altro spettro che ha tante colpe nella situazione

attuale – per spingere a una razionalizzazione e un riequilibrio del

sistema trasportistico, a partire dall’utilizzo dei porti e delle navi, da

Genova fino a Gioia Tauro, per limitare il ricorso al gommato.

*Lo spostamento a Bolano da sempre è apparsa la soluzione migliore*, più

sostenibile, anche oggi che il volume di mezzi e merci che attraversano lo

Stretto è in costante diminuzione, eppure nonostante progetti, annunci e

proclami, quest’opera rimane chiusa in qualche cassetto a favore di

cattedrali inutili e spesso dannose.

Accogliamo positivamente l’invito del Sindaco di Reggio Falcomatà a

contrastare la speculazione privata e lo stupro dei nostri territori,

ricordandogli comunque che *auspichiamo posizioni simili anche su tutte le

altre speculazioni* che vengono fatte nella nostra città metropolitana, a

partire dalla gestione privata o privatistica di servizi pubblici

essenziali, come acqua e rifiuti: solo una gestione realmente pubblica dei

servizi può garantire gli interessi dei cittadini e tra questi, senza

dubbio, c’è il trasporto pubblico locale.

Pretendiamo che Reggio Calabria, Villa San Giovanni e tutti i centri

abitati dell’area metropolitana acquistino vivibilità e connessioni degne

con l’altra sponda dello Stretto e che tornino, letteralmente, a respirare.

Potere al Popolo! – Reggio Calabria