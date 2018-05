Sorpreso con cinque panetti di marijuana, per un peso totale di 600 grammi: un 31enne è stato arrestato dai carabinieri del Norm dell’aliquota radiomobile di Tropea durante un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla Sp 17. L’uomo viaggiava su un’auto a forte velocità, i Carabinieri lo hanno dunque seguito, ma il 31enne ha continuato la sua corsa per oltre un chilometro finché non è stato raggiunto e bloccato. Una volta identificato, ha detto ai Carabinieri di non avere nulla da nascondere, ma gli uomini dell’Arma lo hanno portato in caserma e hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare. I militari hanno trovato la droga nascosta nel veicolo e lo hanno arrestato.