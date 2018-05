A Bisignano arriva il “No ‘ndrangheta tour” e non trova quasi nessuno

Di Alberto De Luca

All’arrivo del camper “No ‘ndrangheta tour” davanti alla sede del Consiglio

Comunale vi erano i rappresentanti del Comando locale dei Carabinieri e della Polizia

municipale insieme a alcuni ausiliari del servizio d’ordine e al Presidente dell’Associazione

Croce Rosa di Bisignano.

La tappa bisignanese di Pino Masciari era prevista per mezzogiorno e l’arrivo anticipato

del camper bianco con la scritta “la mafia uccide e il silenzio pure” ha spiazzato

anche il Sindaco e il Vicesindaco i quali dopo il loro arrivo intorno a mezzogiorno

hanno invitato l’Associazione “Legalità Organizzata”, il Presidente Roberto

Catani, il collaboratore di giustizia Pino Masciari e gli altri collaboratori del

tour a entrare nel salone del Consiglio.

Grande assente alla manifestazione richiesta al Sindaco del Comune di Bisignano dall’Associazione

“Legalità Organizzata” è stato il popolo bisignanese rappresentato da un insufficiente

gruppetto di persone che contava solamente qualche decina di presenti.

Durante la manifestazione lo stesso Masciari nel suo pungente intervento davanti

ai microfoni istituzionali e alle telecamere ha indicato indirettamente uno dei probabili

motivi della scarsa partecipazione soprattutto da parte dei giovani bisignanesi alla

sua manifestazione svelando le presunte responsabilità di chi nella scuola bisignanese

ha rifiutato la richiesta dell’Associazione di ospitare il “No ‘ndrangheta tour”

all’interno degli edifici scolastici poiché considerato un appuntamento politico.

Senza voler alimentare inutili polemiche e non scaricando totalmente le colpe della

scarsa partecipazione del popolo bisignanese all’importante evento solo su qualche

dirigenza, bisogna ricordare ugualmente che il rapporto fra politica e istituzione

scolastica a Bisignano esiste già ed è comprovato dal fatto che molti dei Consigli

Comunali si sono svolti anche all’interno dei locali di una scuola.

All’appuntamento con Pino Masciari, noto imprenditore calabrese taglieggiato dalla

‘ndrangheta e oggi apprezzato testimone di giustizia, che da anni porta la propria

testimonianza in tutta Italia per sensibilizzare i vari territori sui temi della

legalità e della lotta alla criminalità, contro ogni forma di mafia, sono mancati

altri illustri rappresentanti del Consiglio Comunale (di maggioranza e di opposizione)

fatta eccezione per qualche eletto chiaramente visibile in sala.

Il fatto che cittadini e amministratori hanno disertato la manifestazione è apparso

evidente agli occhi di tutti e anche ai rappresentanti dello Stato che presidiavano

l’evento pubblico. Tuttavia le parole responsabili del Sindaco Francesco Lo Giudice

e le testimonianze dirette di Pino Masciari hanno lasciato ugualmente il segno pionieristico

del passaggio del tour e la promessa di una serie di altri incontri e collaborazioni.

Per il Presidente di Legalità Organizzata la lotta alla ‘ndrangheta non si consuma

solamente in Calabria ma anche al Nord e guardando anche al monito della giornata

bisignanese avverte che qualora una società contro le mafie scegliesse l’omertà

e il silenzio si andrebbe incontro a qualcosa di anomalo che lascerebbe intravedere

il baratro di una malattia sociale incurabile.

Nella stessa direzione si è concentrato l’intervento del Sindaco di Bisignano

Francesco Lo giudice che ha parlato della necessità di una sicurezza cosiddetta

negativa per arginare i fenomeni mafiosi già in atto e di un’azione positiva di

prevenzione contro la malavita organizzata da attivare attraverso un governo trasparente

insieme alla cittadinanza attiva per non avere più paura dei buoni che denunciano

il male e per questo costretti a vivere sotto scorta.

A conclusione dei lavori, il messaggio di Pino Masciari che la ‘ndrangheta non è

un fatto normale ma una piaga sociale che impedisce ogni crescita e uccide le persone

oneste e in particolare gli imprenditori, ha risuonato per tutta la sala comunale

arrivando anche fuori dalla porta alle orecchie di chi è restato in disparte ad

ascoltare per tutto il tempo quelle parole di giustizia e di legalità.