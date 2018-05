Oggi alle ore 13 in prima convocazione, e

martedì 22 maggio in seconda alle ore 15, è convocato il Consiglio

provinciale di Catanzaro, guidato dal presidente Enzo Bruno, con un solo

punto all’ordine del giorno: decadenza consigliere provinciale Severino

Francesco – presa d’atto e verifica condizioni di eleggibilità e

surroga. Il consigliere della lista “Insieme per la Provincia” che

subentra a Severino è Roberto Guerriero, consigliere comunale di

Catanzaro.