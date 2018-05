Nel quadro di un controllo interno la Migros ha notato che su un articolo a base di salmone è stata apposta una data di vendita e di scadenza errata. Una partita del filetto dorsale di salmone “Norway” reca date di vendita e scadenza più lunghe di un mese. Questo prodotto si conserva fino al 23 maggio 2018 e non fino al 23 giugno 2018 come indicato sulla data stampata. Per questa ragione la Migros ha deciso di richiamarlo. La data errata interessa il seguente articolo:

Nome: filetto dorsale di salmone “Norway”

Da vendere entro il: 21.6.18

Da consumare entro il: 23.6.18

Numero di articolo: 2513.641.000.00

Numero di lotto: L-15170025200155

Il prodotto con i dati di cui sopra reca una data di vendita e di scadenza errata. Invece di "Da vendere entro il" 21.5.18, sul prodotto figura la data 21.6.18 e invece di "Da consumare entro il" 23.5.18, figura la data 23.6.18. Per i clienti che hanno già consumato il prodotto in questione prima del 23.5.18 non sussiste alcun rischio di salute. Consumando invece il prodotto dopo il 23.5.18 non è possibile escludere un eventuale pericolo per la salute. I clienti che hanno in casa questo articolo possono riportarlo nella loro filiale Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita pagato.