La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha scoperto un evasore totale, che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1,7 milioni di euro. A seguito di una attività di Polizia Giudiziaria, diretta dal Procuratore capo della Repubblica di Paola, dr. Pierpaolo Bruni e dal Sostituto dr.ssa Teresa Valeria Grieco, che aveva portato anche all’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti, accusati di aver commesso il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (cd. “Intestazione fittizia”), i Finanzieri calabresi della Compagnia di Paola hanno smascherato una società “fantasma”, attiva nel settore dei “Supermercati”.

Rilevata la falsa intestazione della società, i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale sull’attività scoprendo che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte.

Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell’impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, constatando la mancata dichiarazione di ricavi per 1,7 milioni di euro ed imposte per oltre 120 mila euro. Prosegue l’attività da parte della Guardia di Finanza calabrese a tutela dei cittadini e degli imprenditori onesti, al fine di evitare sleali ed illecite concorrenze che sfruttano e si basano su comportamenti illeciti per avvantaggiarsi sul mercato a scapito degli operatori corretti.