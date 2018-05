La fortuna fa di nuovo tappa in Calabria con il SuperEnalotto: due i 5 centrati nell’ultimo concorso, da 33mila euro ciascuno. La prima vincita è stata realizzata a Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, presso il Bar della Stazione di Servizio Esso sulla strada statale 552. L’altra schedina fortunata è stata convalidata a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, alla Totoricevitoria di Piazza Italia 52. Il premio per la sestina esatta vola sempre più in alto, e adesso vale 38,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.