Nel corso di un controllo è emerso che il contenitore del liquido per

freni Miocar da 250 ml potrebbe contenere un liquido errato. Pertanto

la Migros richiama tutti i prodotti acquistati dal 16 novembre 2017 a

oggi. Si tratta del prodotto di seguito indicato.

Nome: Liquido per freni Miocar, 250 ml

Numero di articolo: 620807200000

Riguarda: tutti i prodotti acquistati dal 16.11.2017 a oggi.

Il prodotto corrispondente ai dati importanti di cui sopra potrebbe

contenere un liquido errato. Sono interessati tutti i flaconi

acquistati a partire dal 16.11.2017.

I clienti che hanno acquistato il liquido per freni Miocar prima del

16.11.2017, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, possono

continuare a utilizzarlo per la loro auto. I clienti che hanno

acquistato il liquido per freni Miocar a partire dal 16.11.2017, sono

pregati di non utilizzarlo.

1.Clienti che hanno ancora a casa il liquido per freni Miocar

Tali clienti possono riportare l’articolo in questione nella loro

filiale Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita pagato.

2.Il liquido per freni Miocar è già stato utilizzato per l’auto

Non si può escludere il rischio di un funzionamento anomalo dei freni

del veicolo. I clienti sono tenuti a guidare con cautela e a

rivolgersi immediatamente a un’officina per far sostituire il liquido

dei freni.