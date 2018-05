Raccogliendo l’invito dell’Assessore Luigi Mamone, in poche righe vorrei esprimere, a nome del Gruppo Fermodellistico Tropeano, grande soddisfazione per l’esito della VI edizione di modellismo ferroviario e la nostra più sincera gratitudine nei confronti della cittadinanza tutta e dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Scionti… La distanza che separa Tropea da Taurianova, pur se poca dal punto di vista metrico, è risultata enorme dal punto di vista logistico e dei collegamenti, ma l’accoglienza, il calore, l’affabilità e la disponibilità di tutti voi ha reso nulla ogni difficoltà!!!

Non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto, soprattutto dal punto di vista storico e divulgativo; non a caso l’evento modellistico ha voluto essere, oltre ad una vetrina per le aziende produttrici e per i modellisti che hanno esposto i propri lavori, un trailer per i due eventi complementari, ossia la mostra fotografica “Binari nella Piana” e il convegno ” Ferrovie Taurensi – Storia e futuro di una ferrovia centenaria”…. La prima curata dal sottoscritto e dal dott. Marcello Lapenna, con lo scopo di esaltare gli spaccati di vita quotidiana che hanno gravitato intorno alle ferrovie taurensi, durante gli anni di esercizio, attraverso l’obbiettivo delle macchine fotografiche di innumerevoli fotografi giunti da tutta Italia ed Europa; il secondo realizzato grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Ferrovie in Calabria, con la quale abbiamo convenuto sulla necessità di accendere un riflettore sul degrado della rete di trasporto pubblico interessante le cittadine dell’intera piana…

Troviamo inconcepibile che per andare da Cinquefrondi a Reggio Calabria con i mezzi pubblici attualmente ci si debba impiegare lo stesso tempo che un freccia rossa impiega per andare da Roma a Milano !!!! Proprio in merito a questo convegno devo confessare che sono rimasto piacevolmente colpito dalla partecipazione dei numerosi sindaci del comprensorio ma soprattutto da una cospicua componente cittadina, seriamente coinvolta e interessata…. Come ripeto a chiunque mi chieda sull’esito del convegno, la risposta più soddisfacente e’ che eravamo partiti per un evento della durata di un’ora e abbiamo sforato le tre ore e mezza !!! Cosa dire di più??? La speranza e’ che possa accendersi un barlume di nuova speranza sul futuro di queste linee che attraversano da un lato ” il bosco degli ulivi”, dall’altro giungono alle pendici dell’Aspromonte; due porzioni di Calabria semplice ma vera, viva, pulsante….. Non voglio tediarvi oltre, pertanto chiudo ringraziando tutte le aziende di modellismo, giunte da Inghilterra, Austria, Lombardia e Veneto i negozi specializzati giunti da Puglia, Campania, Sicilia e Calabria stessa, i modellisti giunti da tutta la Calabria e Sicilia, l’Associazione Ferrovie in Calabria e il dott. Marcello Lapenna….

Ovviamente i nostri ringraziamenti vanno anche all’amministrazione comunale di Taurianova rappresentata durante l’evento dal sindaco Scionti e dall’assessore Luigi Mamone che hanno creduto in noi e nel nostro lavoro….. Infine, permettetemi di ringraziare particolarmente un vostro concittadino, Girolamo Zurzolo per l’impegno e la dedizione che ha profuso per la riuscita dell’evento, ma soprattutto l’intera famiglia Zurzolo che per l’intera durata dell’evento mi ha ospitato come un re, facendomi sentire come uno di famiglia….. Grazie !!!! Grazie Taurianova.