«La Regione Calabria continua a fregarsene dei pazienti emodialitici della

provincia di Reggio». È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle

Federica Dieni.

«Nel corso dell’ultimo tavolo tecnico in Prefettura – spiega la

parlamentare –, è stato chiarito che il terzo turno di dialisi, che

metterebbe fine alle trasferte siciliane dei pazienti, sarà avviato solo a

partire dal prossimo mese di settembre. Significa che per decine e decine

di malati si prospetta l’ennesima estate di passione, malgrado dalla

Regione fossero inizialmente arrivate indicazioni circa una rapida

attivazione del turno aggiuntivo».

«Come se non bastasse – continua Dieni –, la Regione Calabria fa ancora

orecchie da mercante rispetto alla imprescindibile istituzione del nuovo

centro dialisi, che permetterebbe di assorbire la gran parte della domanda

di assistenza dei pazienti reggini. Alla Cittadella, però, fanno finta di

non capire bene la gravità della situazione, dal momento che la Regione ha

recepito il documento dell’Asp di Reggio con cui vengono elencati i

fabbisogni della provincia ma non ha preso alcuna posizione in merito al

nuovo centro, malgrado le tante promesse e rassicurazioni di poche

settimane fa».

«La Regione e il dipartimento Tutela della Salute – aggiunge la deputata 5

stelle – devono smetterla di scherzare con il destino di malati che, oltre

alle sofferenze legate alle terapie salvavita cui devono costantemente

sottoporsi, non possono continuare a sopportare i disservizi del sistema e

le false promesse di un sistema politico e burocratico totalmente

irresponsabile».

«Arrivati a questo punto – conclude Dieni –, mi auguro che il governatore

Oliverio metta fine al suo colpevole silenzio e voglia finalmente far

sentire la sua voce rispetto a una vicenda dolorosa che si trascina ormai

da troppi anni. I pazienti, gli addetti ai lavori e le associazioni non

sono più disposti ad accettare eventuali ripensamenti o passi indietro

rispetto all’attivazione del terzo turno e alla nascita del Centro dialisi».