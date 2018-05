«Il nuovo organigramma regionale di Forza Italia Calabria, da poco

ufficializzato e’ la giusta sintesi tra rappresentatività, forze fresche ed

esperienza. Un mix, che finalmente ci consentirà di lavorare e strutturarci

al meglio, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le amministrative

del 10 giugno che vedono 52 comuni al voto, ma anche e soprattutto le

elezioni regionali del 2019». Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza

Italia, nominata nella giornata di ieri tra i Vice Coordinatori Regionali

azzurri del partito calabrese che, continua «ringrazio Jole Santelli, per

la fiducia accordatami, sono onorata di far parte di una squadra che

riporterà il centrodestra al governo della regione. Con spirito militante

continuerò nel mio impegno, per contribuire a far crescere il nostro

movimento in ogni angolo della Calabria. A Francesco Cannizzaro neo

coordinatore provinciale di Reggio Calabria, inoltre, vanno le mie vive

congratulazioni. Sono convinta che il suo profilo, maturato all’interno

delle amministrazioni locali, unito alla conoscenza del territorio e al

necessario equilibrio tra base, eletti e quadri di partito, possano

condurci verso importanti traguardi, in un’area che paga lo scotto più

grande dell’inadeguata politica a trazione Pd».