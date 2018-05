Serrao: “Sconcertanti dalle dichiarazioni di Pallaria”

“Rimaniamo basiti, quasi increduli e totalmente sconcertati di fronte alle gravi

dichiarazioni del sindaco uscente di Curinga Domenico Pallaria”. E’ quanto afferma

il candidato a sindaco di Curinga per la lista “Insieme Possiamo”, dott. Vincenzo

Serrao, che aggiunge: “Pallaria ha testualmente dichiarato che ‘in caso di mancato

successo della sua lista di riferimento alle prossime elezioni amministrative del

10 giugno, il Comune di Curinga rischia di perdere un finanziamento regionale pari

a circa 23 milioni di euro’”. “Non è tollerabile – osserva Vincenzo Serrao

– un simile atteggiamento che alimenta una generale sfiducia dei cittadini verso

la classe politica, fomenta vecchie logiche e determina una inaccettabile gestione

della cosa pubblica. Non è possibile, infatti, abusare dei propri poteri ‘utilizzando’

la duplice veste di sindaco uscente e di dirigente generale del dipartimento presidenza

della Regione Calabria per plagiare i cittadini con argomentazioni inammissibili

e irreali. Avevamo avuto avvisaglie del crescente nervosismo del sindaco, ma mai

ci saremmo immaginati che arrivasse al punto di ricattare un’intera collettività.

Un atteggiamento inquietante che denota anche una grave mancanza di senso istituzionale

che faremo presente al governatore Oliverio, il quale, siamo convinti, non permetterà

simili atteggiamenti”. “Gli interessi e i diritti di una collettività – continua

Vincenzo Serrao – devono essere tutelati a prescindere dagli interpreti in campo

e dal loro colore politico. Se c’è un finanziamento regionale per il territorio

di Curinga non può andare perduto e i cittadini ne devono poterne beneficiare non

in base ad un becero ricatto politico, ma semplicemente perché ne hanno diritto”.

“Invece di lasciarsi andare a dichiarazioni propagandistiche, Pallaria dovrebbe

fare ammenda – sottolinea Serrao – degli errori compiuti in questi anni che hanno

ostacolato lo sviluppo e le prospettive di crescita del territorio comunale. Il suo

primo mandato, infatti, ha avuto una brusca interruzione dopo i primi due anni in

quanto sfiduciato dallo stesso consiglio comunale, mentre nel secondo mandato ha

vinto le elezioni con appena quattordici voti di scarto, indicativi della generale

sfiducia dei cittadini verso il suo operato che ha privato la comunità curinghese

anche dei basilari servizi essenziali”.

“Sono fermamente convinto – conclude Vincenzo Serrao – che la Città di Curinga

debba voltare pagina. Programmazione, proposte concrete per il territorio, servizi

e impegno verso i giovani sono alla base della proposta di Governo della lista “Insieme

Possiamo”. Attraverso un lavoro di squadra, riusciremo a realizzare questi risultati”.