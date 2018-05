La drammatica storia dell’imprenditore monzese Sergio Bramini, titolare di

un’azienda fallita benché vantasse crediti milionari nei confronti della

pubblica amministrazione, rende non più procrastinabile un intervento che

miri alla tutela di tutti quegli operatori economici “strozzati” da debiti

di Stato mai pagati.

La proposta di legge del senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori,

depositata questa mattina a Palazzo Madama, va proprio nella direzione di

favorire la compensazione dei crediti degli imprenditori e di evitare che

il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione sia la causa

principale del fallimento delle aziende e dell’impoverimento dell’intero

tessuto economico italiano.

«Si tratta – commenta lo stesso Mangialavori – di una proposta di legge che

vuole estendere le tutele per tutti quegli imprenditori diventati vittime

di un paradosso burocratico: lo Stato pretende il pagamento delle sue

cartelle esattoriali ma, al tempo stesso, dimentica di onorare i suoi

debiti nei confronti delle aziende a cui intima di regolarizzare la loro

posizione».

La proposta di Mangialavori prevede tre articoli di legge.

Con l’articolo 1 vengono estese anche per il 2018 le disposizioni previste

dal piano “Destinazione Italia”, nella parte in cui stabilisce le modalità

per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese

titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione,

nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito

vantato.

Il testo, inoltre, fissa regole più stringenti per l’individuazione degli

enti che rientrano nella pubblica amministrazione statale.

Come si ricorderà, l’azienda dell’imprenditore Bramini, attiva nel settore

dei rifiuti, è fallita malgrado vantasse crediti per 4 milioni di euro, la

maggior parte dei quali contratti dagli Ato siciliani. Il curatore

fallimentare ha scontato del 90% i crediti dell’azienda di Bramini proprio

perché gli Ambiti territoriali ottimali – nonostante l’Istat includesse

nell’elenco delle amministrazioni pubbliche anche gli enti di regolazione

dei servizi idrici e dei rifiuti (ex Aato) – sono stati equiparati a

società private che possono essere soggette a fallimento.

La proposta Mangialavori, all’articolo 2, prevede quindi che i titolari di

crediti «non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle

amministrazioni pubbliche *inserite nell’elenco Istat*» possano essere

assistiti dal Fondo di garanzia dello Stato. Il Fondo sarà rifinanziato con

una dotazione di 200 milioni di euro per tutto il 2018.

L’altra novità riguarda il congelamento delle attività di riscossione nei

confronti di quei soggetti che vantano crediti nei confronti dello Stato.

L’articolo 3 della proposta Mangialavori, infatti, stabilisce che a

decorrere dalla entrata in vigore della legge «sono sospese tutte le

attività di riscossione delle somme dovute per cartelle di pagamento» verso

i titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

«Questa proposta di legge – conclude Mangialavori – risponde alla necessità

di ristabilire un principio di giustizia nel rapporto tra mondo economico e

pubblica amministrazione. Lo Stato non può essere un cattivo pagatore e,

contemporaneamente, un agente di riscossione implacabile. Serve un maggiore

equilibrio nei rapporti e il testo risponde proprio a questa necessità. Mi

auguro, pertanto, che il Parlamento voglia approvare al più presto una

norma che va incontro alle esigenze dell’intero sistema produttivo

nazionale».