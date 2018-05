Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Feroleto Della Chiesa assieme a quelli di Galatro, hanno arrestato in flagranza di reato, Cirillo Davide, 30enne, incensurato del luogo, accusato di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo in aree rurali finalizzato alla ricerca di piantagioni di canapa indiana, hanno sorpreso il Cirillo mentre annaffiava 60 piantine dell’altezza media di 40 cm di canapa indiana del tipo olandese, all’interno di un fondo agricolo di proprietà demaniale sito all’ingresso del Comune di Galatro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida. La sostanza stupefacente rinvenuta, invece, è stata sequestrata e sarà successivamente trasmessa al R.I.S. di Messina per le analisi tossicologiche del caso.