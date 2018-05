Questa mattina presso la Scuola Primaria Francesco della Scala si è tenuta la mostra “INSIEME RICICLIAMO” ideata dalle insegnanti e dai bambini. Un laboratorio iniziato quest’anno che mira a sensibilizzare i bambini e di conseguenza la loro famiglie alla raccolta differenziata ed alla tutela dell’ambiente sviluppando contemporaneamente la fantasia dei più piccoli facendo realizzare degli oggetti coloratissimi.

“Sono contenta della riuscita di questo progetto – afferma l’Assessora all’Ambiente Giada Porretta – e saremo a totale disposizione della scuola per qualsiasi iniziativa che ha lo scopo di educare i bambini perché sia io che la mia squadra siamo convinti che il futuro sono proprio loro. Proprio in quest’ottica con le nuove deleghe assegnatemi dal Sindaco, ho messo in cantiere una serie di iniziative per il prossimo futuro con il fine di sensibilizzare i bambini e non solo sulle tematiche ambientali e sul rispetto del territorio.

Il Sindaco Conia: “Giornata piena di emozioni e di insegnamenti con i bambini ed i docenti protagonisti. Questa è la scuola che vogliamo e con la quale continueremo a collaborare costantemente perché la cittadinanza attiva si costruisce già dalla tenera età. Sento di ringraziare la Dirigente anche per le splendide parole dette questa mattina verso la comunità di Cinquefrondi così come le insegnanti che con amore e professionalità hanno ideato e seguito i bambini in questo straordinario progetto.”

Il Sindaco

Michele Conia