La Fip Calabria riscalda i motori per una competizione longeva e convincente.

Nel week-ed che chiuderà giugno ed aprirà il mese di Luglio, il basket regionale ospiterà la quattordicesima edizione del “Trofeo del Mediterraneo”.

La kermesse giovanile in programma dal 29 giugno 2018 al 1 luglio 2018 è stata inserita stabilmente nel programma dei Trofei nazionali della Federbasketnazionale.

In questa annata agonistica scenderanno in campo i giovani in arrivo dalla Sicilia, Basilicata,Campania ed ovviamente i padroni di casa della Calabria.

L’annata di riferimento pronta a scendere in campo riguarderà i giovani atleti nati nel 2005 pronti ad un proficuo warm up che li porterà al Trofeo delle Regioni 2019.

Lo scenario, invece, dopo tanti anni itineranti che hanno diffuso la pallacanestro in tutta la regione (Nella passata edizione la manifestazione si disputò a Sant’Andrea dello Jonio, due anni orsono a Siderno) sarà il PalaCalafiore di Reggio Calabria, maxi impianto che ha scritto pagine infinite del basket nazionale.

L’evento prenderà le mosse dal proficuo “Progetto Giovani Calabria” ideato dal Referente Tecnico Simona Pronestì che ha visto scendere in campo i giovani in arrivo da tutta la regione sui parquet di tanti palazzetti regionali.

Il Presidente della Fip Calabria, Paolo Surace è entusiasta: “Quattordici edizioni consecutive sono una importante conferma del lavoro svolto in maniera continuativa.

Sono emozionato nel presentare questo evento considerando che la prima edizione della manifestazione segnò i miei primi passi in ambito federale: esserci e poter contribuire ancora una volta ad una manifestazione significativa per la crescita dei giovani è qualcosa di straordinario.

Dal Trofeo del Mediterraneo sono passati tantissimi talenti divenuti, successivamente, straordinari atleti o bravi professionisti nel mondo del lavoro”.