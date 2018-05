di Angela Strano

Ieri, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, l’Orchestra Giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, ha eseguito un concerto a Palermo, presso la chiesa di San Domenico, luogo dove è sepolto Giovanni Falcone. Un concerto che, per l’orchestra, rappresenta “una tappa significativa”, come si legge nel comunicato stampa, “del proprio percorso sul terreno dell’educazione alla legalità, avviato ormai da tempo con la Giornata Regionale che annualmente viene tenuta a Delianuova”. Questo concerto, al quale è intervenuto anche il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, “rappresenta una scelta coerente e precisa per testimoniare l’impegno per il ricordo dei tragici eventi del ‘92”. Una ragazza componente dell’orchestra ha sintetizzato la partecipazione a questa commemorazione con queste parole: “E’ ora di cambiare musica, iniziamo a comporre sinfonie di pace”. Trasformare la tristezza del ricordo in speranza per un futuro migliore, i giovani musicisti deliesi hanno voluto farlo attraverso la musica che è capace di trasmettere amore, unione e coraggio. L’orchestra, diretta dai Maestri Gaetano Pisano e Giampaolo Lazzeri, ha eseguito cinque brani: “Io vado ci vediamo lunedì…Giovanni Falcone”, “Aquarium”, “Synphonia d’Aspromonte”, “Norma” e “Nessun dorma”.