Si è tenuto stamattina, presso il Palazzo Comunale del Comune di Corigliano Rossano,

un incontro fra il consigliere regionale Domenico Bevacqua, presidente della Commissione

Ambiente e Territorio, e Commissario Prefettizio, dott. Domenico Bagnato, unitamente

al sub Commissario, dott.ssa Emanuela Greco, in ordine alle tematiche attinenti alla

gestione del processo di fusione in corso e al ruolo che la Regione può rivestire

per agevolare e rafforzare l’iter. “Ringrazio il Commissario Bagnato per la disponibilità

manifestata – dichiara il consigliere Bevacqua – in relazione a un incontro che più

volte mi ero visto, mio malgrado, costretto a postergare per impegni sopravvenienti.

Ho espresso da sempre la mia posizione favorevole alla fusione e, adesso, in ragione

anche del ruolo che rivesto, ho intenzione di seguire con estrema attenzione l’attuarsi

del progetto. Nell’ampia e articolata discussione odierna, il Commissario ha, con

piena onestà intellettuale, dimostrato di avere ben presente l’importanza della sfida

che questa parte del territorio cosentino ha intrapreso e, con la medesima franchezza,

ha evidenziato la necessità di garantire quei servizi efficienti che cui i cittadini

hanno diritto, la presenza congrua di personale qualificato, nonché la definizione

del sito sul quale costruire la nuova cittadella comunale”. “Da parte mia – prosegue

Bevacqua – mi sono impegnato a sottoporre all’attenzione del Presidente Oliverio

le problematiche emerse, ben consapevole che la politica ha il dovere di dare seguito

alla volontà di tanti cittadini che con forza e determinazione hanno deciso per la

nascita del Comune unico. Intendo, pertanto, portare avanti quanto abbiamo approvato

in Consiglio nella medesima seduta che ha visto il licenziamento della legge istitutiva.

L’odg votato in quella sede impegna l’esecutivo regionale a valutare la possibilità,

ricorrendo anche ai fondi POR 2014/2020, di dare avvio a una serie di attività di

accompagnamento, fra le quali la messa a disposizione di risorse umane qualificate

e un piano di aggiornamento del personale comunale, nonché ogni altra iniziativa

idonea a consentire un processo di fusione armonico, adeguato allo sviluppo del territorio

e alle esigenze delle comunità interessate”. “Se ognuno degli attori istituzionali

in campo aiuterà e supporterà l’altro conclude Bevacqua – potremo consegnare alla

nuova città un modello organizzativo efficace e pienamente funzionale alla scelta

elettorale di una classe dirigente all’altezza del compito e delle ambizioni cui

le comunità hanno diritto”.