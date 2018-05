A Lecce, Dok Supermercati ha ritirato dagli scaffali, in via del

tutto precauzionale e volontaria, alcune confezioni di latte

parzialmente scremato da mezzo litro con scadenza di conservazione

07/2018 perché, a seguito di segnalazione di un consumatore, è stata

evidenziata la non conformità negli aspetti organolettici del

prodotto. Al momento, non sono emersi rischi per la salute dei

consumatori. Granarolo ha comunque inviato una lettera di scuse al

consumatore mettendo a disposizione 2 buoni omaggio. Dok

Supermercati e Granarolo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente

dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, non hanno pubblicato

l’avviso di richiamo nei punti vendita della catena e sul sito

dell’azienda. Resta sconosciuta, dunque, l’ indicazione del lotto

di appartenenza.