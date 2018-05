Esprime grande soddisfazione l’Avv. Lucia Alessandra Cittadino, delegata Adusbef di Lamezia Terme, per l’ennesimo risultato ottenuto a tutela dei cittadini.

Si è infatti rivolta presso il suo studio una intera famiglia raccontandole una storia che ha dell’incredibile. I suoi assistiti le hanno infatti riferito di aver costruito negli anni, con enormi sacrifici, una bella villetta presso la quale avrebbero pianificato di andare a vivere. L’uso del condizionale è d’obbligo perché un Comune del circondario ha pensato bene di sottrarre alla sua naturale destinazione un bellissimo campo sportivo, adiacente alla proprietà degli assistiti dell’Avv. Cittadino e probabilmente costruito con fondi pubblici, e di riconvertirlo in una esemplare discarica abusiva presso la quale smaltire rifiuti di qualsiasi genere e natura, in violazione di tutte le norme di legge disciplinanti la raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento.

Le proteste si sono protratte per oltre 4 anni ed erano risultate vane con enorme disagio della famiglia che ormai allo stremo si è rivolta alla Delegazione Dusbef di Lamezia Terme chiedendo aiuto.

L’avvocato Cittadino ha immediatamente inoltrato la diffida oltre che al sindaco pro tempore del Comune coinvolto anche ai Noe di Reggio Calabria, Corpo Forestale dello Stato, Nas di Catanzaro ottenendo un intervento immediato dei Carabinieri che di concerto alle altre istituzioni coinvolte hanno finalmente ristabilito la legalità e giustizia.

“E’ davvero gratificante vedere il sollievo dei miei assistiti che ormai avevano perso le speranza di poter godere di quella casa costruita con i risparmi di una vita. A tutto ciò si aggiunge anche la gioia per aver contribuito, spero, alla restituzione ai giovani di un luogo destinato alle loro attività sportive”.