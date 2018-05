Dal 25 maggio 2018, entra in vigore la nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679) che prevede l’attuazione di norme e l’individuazione di un RPD, Responsabile della Protezione dei Dati personali; una disposizione che riguarderà anche la professione medica.

Confermando il costante impegno nel mantenere protetti i dati dei propri iscritti, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria informa che, al fine di garantire la massima trasparenza sul modo in cui gli stessi vengono trattati e tenuti al sicuro, l’ente ha rimodulato l’informazione sulla Privacy, adeguandola alla nuova normativa. Inoltre, si rende noto agli iscritti, che, in qualunque momento, possono esercitare i propri diritti, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, chiedendo di modificare, integrare o cancellare i dati in possesso dell’ente ordinistico, tramite comunicazione scritta da inviare al Responsabile della protezione dei dati personali (vedi contatti http://www.omceo.rc.it/portale/iscritti/privacy.php) o via pec all’indirizzo segreteria.rc@pec.omceo.it

Infine è importante ricordare ai medici ed odontoiatri iscritti, che è possibile prendere visione dei dati in possesso dell’Ordine recandosi presso il front-office dell’Ordine durante gli orari di apertura dell’ufficio o tramite la intranet disponibile all’indirizzo http://www.omceo.rc.it/portale/intranet