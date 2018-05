La Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito del processo di informatizzazione in atto negli ultimi anni, ha introdotto la cosiddetta Dematerializzazione dei documenti e la Firma Elettronica.

A partire dalla stagione sportiva 2018/19 anche le società calabresi andranno ad utilizzare queste nuove funzionalità, che permetteranno un più corretto ed efficiente rapporto con il Comitato e con le Delegazioni, offrendo contemporaneamente un notevole risparmio in termini economici per le società, dal momento che l’invio di documenti per via postale sarà quasi azzerato poiché tutte le pratiche di iscrizione e tesseramento seguiranno la nuova procedura.

Per quanto riguarda il territorio di competenza della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro il corso si svolgerà oggi, alle ore 16, al Centro Servizi Agroalimentari e del Legno sito a Largo Bizzurro a Taurianova, messo a disposizione dall’assessorato allo Sport del Comune di Taurianova, dove il personale docente proveniente dal Comitato Regionale di Catanzaro illustrerà le nuove funzionalità e si potranno così apprendere le nozioni necessarie per operare correttamente nell’Area Società a partire dal 1° luglio 2018.