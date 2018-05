Nella mattinata di lunedì 28 maggio prossimo, al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, si svolgerà la cerimonia di issazione della 16° Bandiera Blu per la spiaggia di Roccella e della 2° Bandiera Blu per l’approdo turistico Porto delle Grazie, assegnate dalla Fee – Italia (Fondazione per l’educazione ambientale) per la stagione estiva 2018. Nel corso della manifestazione i biologi dell’Arpacal ed i volontari dell’Associazione M.A.R.E. Calabria dialogheranno con gli studenti della Scuola Primaria di Roccella sulle tematiche relative alla difesa del mare

dall’inquinamento. Successivamente gli alunni assisteranno alla messa in funzione, insieme al personale della “Porto delle Grazie”, dell’innovativo sistema automatizzato “Seabin” per la pulizia dello specchio acqueo, di cui il porto roccellese è stato il primo a dotarsi in Italia. Al termine sarà issata la Bandiera Blu sul pennone del porto. La cerimonia di benvenuto ai due prestigiosi vessilli, aperta a tutti, è promossa dal Comune di Roccella e dalla società “Porto delle Grazie, s.r.l.” ed avrà inizio alle ore 9.00.