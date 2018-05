Tante nuove novità nel Centro Storico di Mendicino

Nei prossimi giorni il Centro Storico di Mendicino diventerà ancor di più

un luogo di incontro per tutti i cittadini delle serre, dell’area urbana e

della provincia e per quanti vorrano visitare questo borgo così

caratteristico.

Sabato 26 Maggio la prima delle novità con l’avvio del Mercato Settimanale

in Piazza Duomo, davanti la suggestiva chiesa patronale di San Nicola, al

cui interno sono presenti anche alcune reliquie di San Francesco di Paola.

Contadini, artigiani, ambulanti saranno presenti per offrire i loro

prodotti ai cittadini che parteciperanno dalle ore 8 alle ore 13. Domenica

27 poi il Centro Storico diventerà una grande area pedonale dalle 10 alle

22 con il trekking urbano gratuito previsto a partire dalle ore 11 con

ritrovo in Piazza Municipio per visitare poi tante location mozzafiato, da

Palazzo Campagna al Duomo, dalla Torre dell’Orologio al Museo della Seta,

fino al Parco Fluviale, per rivivere l’emozione di passeggiare tra i vicoli

che ci ricordano la nostra storia e per gustare il buon cibo ed il buon

vino locale. E poi da Mercoledì 30 ritorna Libri a Palazzo che quest’anno

vede la presenza di autori calabresi ancora più noti rispetto alla scorsa

edizione come Carmine Abate, Gioacchino Criaco, Enzo Ciconte e Don Giacomo

Panizza. E ancora Sabato 9 Giugno sarà la volta nel Centro Storico della

Festa di Primavera con tanti artisti locali divenuti ormai eccellenze in

Calabria. Tanti appuntamenti al via quindi e molti altri in corso di

programmazione, dal Museo della Seta all’Aperto al Cinema nelle piazzette

del Borgo. E l’invito del Sindaco Antonio Palermo rivolto a tutti i

cittadini ed ai visitatori ad invadere il Centro Storico già da Sabato

mattina con il Mercato Settimanale e soprattutto Domenica con il Trekking

Urbano e l’area resa completamente pedonale,: “vi aspettiamo in tantissimi

nel nostro suggestivo borgo per trascorrere una giornata speciale immersi

nella bellezza della storia, della cultura, delle tradizioni e della

natura”. Appuntamento allora a Sabato e Domenica a Mendicino.