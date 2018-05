Si è insediata in data 17 maggio 2018 la “Commissione Straordinaria di liquidazione” nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/2018, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000. La nomina è avvenuta a seguito della “dichiarazione di dissesto” formulata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 35 dello scorso 23/12/2017. La triade commissariale economica opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell’ente ed avrà il delicato compito di provvedere all’amministrazione ed alla gestione dell’indebitamento pregresso dell’Ente stesso, nonché all’adozione di tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per l’estinzione dei debiti dal Comune.

I componenti della Commissione liquidatrice sono:

– dottoressa Antonia Criaco (Presidente);

– dottor Francescantonio Leonello;

– dottoressa Domenica Scordo