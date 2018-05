Allo stadio comunale “Elvio Guida” di Polistena si è giocata, per il terzo anno consecutivo, “la partita del cuore“ in onore di Ciccio Zerbi, “il lupo” il compianto calciatore, ancora nel cuore sportivi della Piana, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto il 30 maggio del 2014. A sfidarsi in campo, le “All Stars Sicilia” e “Gli Amici del Lupo”. Tantissimi ospiti presenti, tra ex giocatori, ex Tronisti di Uomini e donne, ex partecipanti al Grande Fratello e ragazzi di Amici 2017. Durante la manifestazione è stato consegnato il III Premio “Persona Speciale” che quest’anno è stato consegnato a Mike Petulla, mentre il premio “Ciccio Zerbi” è toccato al Tenore Polistenese di fama Mondiale Francesco Anile.