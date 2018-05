Catanzaro – I tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione, hanno completato, in questi giorni, un importante piano di lavori che porterà benefici a circa 16.000 forniture di energia elettrica ubicate nel territorio del Comune di Lamezia Terme.

I lavori realizzati, costati complessivamente 350.000 euro, hanno anche consentito di attivare 3,5 km di nuove linee elettriche di Media Tensione interrate che consentono di ripartire in maniera più efficiente i carichi energetici e di poter disporre di un maggior numero di punti di alimentazione che, in caso di guasti accidentali, possono essere utilizzati come “vie alternative” attraverso le quali far transitare l’energia elettrica necesaria.

In questo modo sarà, quindi, possibile garantire al territorio un servizio elettrico più affidabile e continuo, riducendo, in caso di guasto, il numero di clienti coinvolti e la durata dell’interruzione.

I lavori realizzati nel territorio di Lamezia Terme fanno parte del “Progetto Resilienza per ondate di calore” predisposto da E-Distribuzione per rendere la rete elettrica più efficiente e resistente rispetto a eventi meteo estremi, quali ad esempio le ondate di calore, che, a causa dei cambiamenti climatici, sempre più frequentemente colpiscono il nostro paese.

Il piano di interventi predisposto dall’azienda opera su due fronti: l’innovazione tecnologica, che prevede l’installazione di dispositivi di ultima generazione, che aumentano il livello di automazione e garantiscono il controllo da remoto degli impianti di rete, e l’attivazione di nuovi tratti di rete elettrica che, collegati a quelli già in servizio, permettono di avere punti di alimentazione di riserva in caso di guasto e linee più efficienti e resistenti.