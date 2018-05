CIRÒ (Kr) – È di 2 milioni e 386 mila euro l’avanzo di

amministrazione del conto consuntivo 2017 approvato durante l’ultimo

Consiglio Comunale. L’anticipazione di cassa di 900 mila euro ha consentito

all’Amministrazione Comunale di pagare cinque mensilità ai dipendenti.

A darne notizia esprimendo soddisfazione è il Sindaco Francesco PALETTA

sottolineando che si tratta di un atto che conferma il buon lavoro fatto dalla precedente

Giunta e con il quale si ribadiscono le politiche di buon governo dell’attuale esecutivo.

Tuttavia – precisa il Primo Cittadino – il bilancio chiude in disavanzo tecnico di 132 mila

euro (che non deve essere finanziato con i prossimi esercizi finanziari) a causa dei

crediti di dubbia esigibilità e, se la situazione dovesse perdurare per i prossimi mesi,

l’Amministrazione Comunale si vedrà costretta a ricorrere ad Equitalia. Lo Stato tratta i

Comuni come le aziende: se non si incassa non siamo in condizioni di amministrare e

governare. Per evitare ciò – continua PALETTA – tenteremo di recuperare delle risorse

necessarie attraverso ulteriori solleciti con ingiunzioni di pagamento verso cittadini ed

attività produttive debitori e promuovendo la rottamazione bis. Inoltre – conclude – è

stato rispettato il limite del 36% per i servizi a domanda individuale registrando un

42% e i residui attivi devono essere spalmati in appalti e lavori nei prossimi mesi.