CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La cultura come antidoto ad ogni retaggio e ad ogni forma di violenza verso le donne e di genere; l’educazione al rispetto, alla dignità e alla libertà come percorso da condividere; la rete per prevenire l’isolamento, riconoscere ed individuare segnali di disagio; il sostegno e l’ascolto per incoraggiare la denuncia, autentico atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri; maggiore tutela per le vittime. – UNO SPORTELLO TERRITORIALE ANTIVIOLENZA, firmato il protocollo d’intesa tra associazioni, Comune e CGIL. Sono, questi, in sintesi, appelli, auspici e riflessioni emersi nel corso dell’evento che ha riunito ieri, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Fabiana LUZZI, vittima di femminicidio, familiari, autorità, mondo dell’associazionismo e della scuola prima in contrada CHIUBICA, nelle campagne di CORIGLIANO, per la deposizione simbolica dei fiori sul luogo del ritrovamento della giovane coriglianese (25 maggio 2013), dove è stato eretto un monumento in sua memoria; e, successivamente, al CASTELLO DUCALE, nel centro storico, per l’incontro sul tema PREVENZIONE e CONTRASTO DEL FEMMINICIDIO. All’evento patrocinato dalla CAMERA DEI DEPUTATI, dalla REGIONE CALABRIA, dalla PROVINCIA di COSENZA e dal COMUNE di CORIGLIANO, sono intervenuti il Prefetto Gianfranco TOMAO, il Questore di Cosenza Giancarlo CONTICCHIO, il Commissario Prefettizio e prefetto Domenico BAGNATO, la sub commissario e vice prefetto di Cosenza Emanuela GRECO, la senatrice Rosa Silvana ABATE, i deputati Francesco SAPIA, Elisa SCUTELLÀ ed Enza BRUNO BOSSIO, rappresentati della Polizia, della Polizia municipale, della Capitaneria di Porto, della CROCE ROSSA, docenti e studenti dell’ITC Palma e del Liceo Scientifico, tra le altre, l’UNITALSI, insieme a MONDIVERSI, al Centro Antiviolenza Fabiana, White CASTLE, MONDIDONNA, promotori dell’appuntamento. Gli interventi sono stati intramezzati dalle perfomance musicali degli allievi dell’Istituto musicale CHOPIN.