Chi da bambino non ha sognato di fare il pompiere?

Questo è ciò che è accaduto, mercoledì 23 maggio 2018 a 30 bambini della

scuola per l’infanzia Nicholas Green di Lamezia Terme.

Un pomeriggio emozionante per i piccoli alunni, le maestre ed i genitori

che li hanno accompagnati a scoprire la caserma dei Vigili del Fuoco di

Lamezia Terme.

I vigili, con un linguaggio appropriato all’età dei piccoli visitatori,

hanno spiegato e dato consigli utili su come evitare i pericoli ed

affrontare situazioni di emergenza,

hanno illustrato come funziona la Sala Operativa, i mezzi di soccorso con

tutte le attrezzature da intervento in dotazione e poi tutti con lo

sguardo rivolto al cielo per vedere i vigili del fuoco simulare un

intervento con l’ausilio dell’autoscala.

Il momento più eccitante per i piccoli è stato assistere all’arrivo

dell’autopompa a sirene spiegate nel piazzale del distaccamento dove, i

bambini, si sono cimentati a spegnere un incendio simulato.

La visita si è conclusa con la consegna, del diploma di Vigile del Fuoco

Junior e di un opuscolo sulla sicurezza.

Così la giornata dei bambini… eroi per un giorno.