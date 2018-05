Il Comune di Rosarno ha pubblicato l’“Avviso di manifestazione di interesse per proposte progettuali Estate rosarnese 2018”. Così come avvenuto lo scorso anno, l’Ente, vista l’ottima riuscita dell’Estate rosarnese 2017, ha deciso di coinvolgere attivamente e direttamente tutti i gruppi giovanili, le associazioni socio culturali no profit, i gruppi artistici e musicali al fine di stilare concordemente un programma unico di eventi. I partecipanti potranno non solo presentare proposte progettuali (entro il 15 giugno) ma altresì, partecipare alla fase di valutazione, insieme all’Amministrazione Comunale, delle iniziative da realizzare ed in che modo.

“Dopo il successo della scorsa estate, che ha coinvolto attivamente associazioni e privati cittadini, abbiamo deciso di riproporre la stessa modalità di organizzazione, condivisa sia in fase di iniziativa che attuativa ed ideata dal mio predecessore Mimmo Rizzo – dichiara il vicesindaco con delega alla Sport e Spettacolo Damiano Sorace- .

Il nostro obiettivo è non solo quello di realizzare un cartellone di eventi variegato che possa suscitare l’interesse di tutti i cittadini, ma coinvolgerli direttamente nella programmazione degli stessi”.

“La manifestazione di interesse con l’istituzione della commissione di valutazione che avrà tra i propri componenti i rappresentanti delle stesse associazioni è l’ulteriore conferma della volontà di coinvolgere tutti gli attori sociali nei processi decisionali, afferma il sindaco Giuseppe Idà.

Siamo certi, che anche quest’anno grazie allo spirito di collaborazione ed all’unione di intenti delle associazioni di volontariato e dei tanti cittadini di buona volontà, riusciremo ad organizzare un cartellone di eventi di tutto rispetto ed a far vivere la Città ai rosarnesi”.