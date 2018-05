TAURIANOVA – Il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo ha svolto una conferenza stampa nella centralissima piazza Italia a Taurianova sul caso di Sissy Trovato Mazza, la giovane agente di Polizia Penitenziaria, originaria di Taurianova in coma dal primo novembre del 2016, a seguito di un colpo di pistola, esploso dalla sua arma di ordinanza, mentre era in servizio in un ospedale di Venezia. Le parole del sindacalista sono state durissime nei confronti dell’amministrazione penitenziaria (Guarda l’intervista). Insieme al responsabile del sindacato nazionale era presente una rappresentanza del comitato pro Sissy; mentre per l’amminstrazione comunale, l’assessore Mina Raso e il consigliere comunale di minoranza Raffaele Scarfò.