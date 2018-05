Incidente stradale nel Comune di Catanzaro. Una vettura, una Citroen C2, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata su un lato. Unica passeggera a bordo la conducente che, ferita in modo non grave, è stata trasportata presso la struttura ospedaliera di Catanzaro dal personale Suem 118. L’intervento dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro è stato utile per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale per la rimozione.