Il Ministero della salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Tartare di bovino adulto scottona prodotto per LIDL Italia srl per la presenza di Listeria monocytogenes oltre i limiti di legge, a seguito sfavorevole di analisi riguardante una delle 5 unità campionarie di un campione oggetto di prelievo ufficiale dell’ULSS n. 1 Dolomiti. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni in Skin, peso singola confezione 0,200 kg con il numero di lotto 379612 e scadenza 27/05/2018. Il salame richiamato è stato prodotto da Bencarni SpA nello stabilimento di via Adige n 15, a Nogarole Rocca in provincia di Verona. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato.