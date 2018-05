Il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di un lotto di Caciotta di pecora Frischkäse marchio MOSERHOF AHRNTAL per la presenza di Salmonella. Il prodotto interessato è distribuito in forme di circa 190 g con il numero di lotto 03/05/2018 conf. 07/05/2018 e scadenza 06/06/2018. Il formaggio richiamato è stato prodotto da MICHAEL OBERHOLLENZER MOSERHOF nello stabilimento di via VALLE AURINA 39030 OBERDORF 19. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori,, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo! Si precisa che il formaggio è commercializzato esclusivamente in Provincia di Bolzano!