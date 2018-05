Tentavano di vendere pesce avariato, ma sono stati sorpresi dai Carabinieri e denunciati. Si tratta di due venditori ambulanti di prodotti ittici, trovati in possesso di 14 chilogrammi di pesce in pessimo stato di conversazione, pronto per la vendita. Sono stati i carabinieri della Stazione di San Calogero, insieme ai colleghi del Nas di Catanzaro, ad effettuare l’ispezione e scoprire che il pesce in vendita non fosse buono per il consumo. I due commercianti sono stati denunciati e la merce sequestrata.