di Angela Strano

A pochi giorni dalle elezioni amministrative che vede impegnati diversi Comuni della piana di Gioia Tauro, abbiamo chiesto ai due candidati alla carica di sindaco del Comune di Cosoleto di illustrarci i loro programmi. Il sindaco uscente, Antonio Gioffré, guida la lista “Allenza civica per i valori” e si candida al suo terzo mandato. “Il programma e le linee di azione della lista “Alleanza Civica per i Valori””, si legge nel documento programmatico, “restano fedeli ai valori che sono già stati sviluppati nel corso della campagna elettorale del 2008 e del 2013 e che si articolano in 6 punti principali: lavoro, ambiente e sviluppo del territorio, politiche fiscali, politiche culturali e turistiche, politiche sociali, sicurezza e legalità”. Dunque la compagine guidata da Gioffrè si presenta agli elettori nel segno della continuità. In concreto, nel campo occupazionale si intende realizzare il progetto “ New Deal” che consiste nella realizzazione di un centro diurno per persone con limitata autonomia, presso l’ex scuola, struttura che sarà al servizio del distretto socio-sanitario di Taurianova, con conseguenti creazione di posti di lavoro. Nel settore turistico e in quello culturale, la lista prevede delle azioni che riguardano: il Parco Letterario Rocco Carbone, il Museo delle Carrozze, il Santuario di San Rocco.

Valorizzazione della montagna, prevenzione del rischio idrogeologico e mantenimento delle strade rurali, questi gli obbiettivi in campo ambientale e dello sviluppo territoriale. Abbassamento delle tasse comunali e politiche di sostegno ai redditi, altri obbiettivi del programma; “oltre a mantenere alcune misure di aiuto alle famiglie”, spiega Gioffré, “come il servizio del trasporto scolastico gratuito, il bonus bebè, il contributo per la cancelleria, prevediamo l’inserimento di una nuova misura per le giovani coppie, consistente nell’esenzione dei tributi comunali per i primi due anni dalla formazione del nuovo nucleo familiare”. Nel campo della sicurezza, il programma prevede la costruzione della nuova caserma dei carabinieri e la realizzazione della video sorveglianza.

La compagine che si contrappone alla lista “Alleanza per cambiare” è denominata “Insieme per rinascere” ed è guidata da Giuseppe Casella. “Semplicità, competenza ed efficacia”, si legge nel programma elettorale, “risultano essere le linee ispiratrici che possono essere sintetizzate in 5 punti”. Di questi 5 punti, il primo ad essere affrontato è quello relativo alle politiche sociali e del lavoro; “appare fondamentale”, si legge nel documento, “incentivare quelle che sono le nostre eccellenze nell’ambito dell’agricoltura e dell’artigianato e in modo particolare privilegiare le figure specializzate in determinati settori”, si prevede, inoltre l’istituzione di una short list per l’affidamento di incarichi professionali, e la realizzazione di progetti di servizio civile volontario. Sui tributi si prevede una diminuzione delle tasse in tema di rifiuti e un abbassamento del canone idrico. In tema di Bilancio si “procederà a ridefinire i finanziamenti che gravano sul bilancio comunale attraverso piani di rientro di maggiore flessibilità”, e si ricercheranno fondi europei adatti. Una attenzione anche al mondo della scuola e dei ragazzi, con l’istituzione di corsi di informatica, educazione civica e inglese, oltre alla creazione di borse di studio.

In campo sanitario, si porrà l’attenzione sull’alto tasso di malattie oncologiche, “il nostro gruppo, si adopererà”, si legge “a far pervenire presso la sede AIRTUM ( associazione italiana registro tumori con sede a Reggio Calabria ), delle relazioni periodiche, al fine di permettere la valutazione statistica e i trattamenti oncologici più efficaci, alleggerendo quelle che allo stato attuale risultano essere incombenze dei soli medici di base”. A ciò si aggiunge l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nell’ambito dello sport e dell’associazionismo, si prevede il potenziamneto delle strutture esistenti e la creazione di nuove oltre alla eliminazione dell’isola ecologica antistante il campetto di calcio di Sitizano. Altro obbiettivo è quello di favorire l’associazionismo e le reti tra le associazioni e ciò anche attrverso efficaci strumenti istituzionali. Infine, accanto ai 5 punti, si sostiene che “va potenziata e migliorata la manutenzione su tutto il territorio comunale di strade, aree verdi, piazze, parchi e giardini, edifici pubblici, rete fognaria e fossi, marciapiedi, illuminazione pubblica.