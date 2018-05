Aveva nascosto all’interno di un intercapedine di casa un contenitore in plastica con hascisc ed eroina. Un uomo di 53 anni, P.L., con precedenti specifici, è stato arrestato dagli agenti della squadra antidroga della Squadra mobile di Crotone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di una perquisizione disposta nell’ambito dei servizi di contrasto all’attività di spaccio in città, hanno individuato anche in un secondo contenitore nascosto in altro punto dell’abitazione del cinquantatreenne, dosi di cocaina ed eroina confezionate in bustine di cellophane e, nell’imbottitura di una sedia, anche due pacchetti di sigarette con all’interno altre singole dosi. Trovati e sequestrati anche 800 euro in contanti e un bilancino.