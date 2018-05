TAURIANOVA – La città di Taurianova sensibilizza nella battaglia contro gli sprechi. In linea con la legge 19 dell’agosto 2016, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, in seguito inoltre all’adesione all’associazione senza fini di lucro “Sprecozero.net”, rete nazionale che promuove iniziative contro gli sprechi, l’amministrazione comunale ha pubblicato sull’albo pretorio dell’ente una manifestazione di interesse, rivolta agli operatori economici della media e grande distribuzione, ai negozi di vicinato di generi alimentari (panetterie, pasticcerie, gastronomie, ortofrutta ecc), alle associazioni Caritas con il fine di mettere in campo azioni e servizi sul territorio comunale che inneschino un processo di donazione e accoglimento dei beni invenduti in favore dei soggetti che vivono in condizioni di disagio.

L’iniziativa, come comunicato nella pagina Facebook del Comune, vuole inculcare il messaggio che il consumo responsabile può dare un contributo notevole alla crescita sostenibile del territorio stesso e può far sì che aumenti negli esercizi commerciali e nei consumatori una coscienza ambientale verso il problema dello spreco del cibo. A sponsorizzare il progetto è stato il sindaco Scionti, ma ad avere un ruolo chiave è stata Rosalba Ascone, consigliere comunale con delega proprio allo “Spreco Alimentare”: «Questa iniziativa è da considerarsi un semplice flusso circolare di solidarietà da destinare ai poveri e agli indigenti del territorio comunale». Gli fa eco l’assessore al Welfare e coesione sociale, Raffaella Ferraro: «Noi già lavoravamo nell’ottica dell’innovazione prima di disposizioni legislative sulla questione. Oggi si arriva a compimento di un progetto grazie anche all’apporto degli operatori della filiera agroalimentare, della Caritas, di tutte le associazioni che sin da subito hanno voluto abbracciare questa azione di civiltà».

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 018, compilando debitamente il modello di domanda. Per maggiori dettagli, per scaricare l’avviso e il modello di domanda, è consultabile il seguente link: https://www.comuneweb.it/egov/Taurianova/ammTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti_dirigenti/dettaglio.18283.2018.html