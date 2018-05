Con queste poche righe voglio manifestare il mio sincero ringraziamento al governo

tutto per il lavoro svolto e, in particolare, a due uomini veramente “politici” che,

senza mai cedere alle sirene della narrazione facile, hanno portato meritoriamente

avanti le ragioni della serietà e della responsabilità. Mi riferisco, innanzi tutto,

al presidente Gentiloni che, in tempi di urla scomposte, di promesse mirabolanti

e di quotidiane improvvisazioni, ha saputo incarnare quel profondo senso delle istituzioni

che pare sempre più raro, eppure sempre più necessario per le buone sorti dell’Italia.

Egli ha dimostrato, giorno per giorno, con quello “stile” che è la sua cifra ben

precisa, senza inutili proclami, ma con la tenacia e la pazienza del fare, di saper

tenere con sicurezza la barra dritta, corroborando e irrobustendo il cammino della

risalita da una crisi che non è stata e non è soltanto economica, ma ha un suo aspetto

“culturale” che deborda sovente nella superficialità, nell’irrazionale desiderio

di semplificazione di una realtà per sua natura complessa.

L’altro uomo di governo che desidero qui menzionare è il ministro Franceschini :

egli è stato capace di dare forza, vigore, energia e sostanza ad un ministero che,

prima del suo arrivo, era considerato spesso la cenerentola dei dicasteri. Franceschini

ha indicato un metodo e lo ha posto in essere avviando, finalmente, il superamento

dell’antitesi fra tutela e valorizzazione, proponendo, entro mille resistenze, una

logica di sistema capace di pensare la cultura come bene immateriale necessario alla

coesione civile, alla coscienza democratica e alla crescita del Paese. In questo

contesto, ha dimostrato un interessamento prezioso per la nostra terra, inserendo

Cosenza nel progetto di riqualificazione dei centri storici e destinandole un finanziamento

di 90 milioni. All’amico Franceschini, pertanto, va il mio grazie convinto per aver

dimostrato come anche il Mibact possa essere condotto fuori dalle secche burocratiche

e tramutarsi in motore dell’Italia migliore.

Domenico Bevacqua