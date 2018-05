Per il 2° anno consecutivo Gerace ha ospitato la XV edizione della “Giornata nazionale dello sport”

Ancora un grandissimo successo per la XV^ Giornata dello Sport. Dopo la splendida esperienza dello scorso anno, la Città di Gerace ha vissuto nuovamente un’altra bellissima edizione della manifestazione dedicata allo sport ed alla sua “promozione”. Protagoniste sono state le numerose associazioni sportive (sia di Gerace che della vicina Locri) che quotidianamente lavorano per cercare di portare avanti fondamentali principi sportivi di lealtà, etica e morale. L’evento, lo ricordiamo, viene indetto ogni anno dal Coni anche attraverso i propri Comitati Regionali e Provinciali, con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti ha voluto riproporre quest’iniziativa nell’incantevole scenario del millenario borgo storico. Presenti numerosi ed autorevoli delegati delle diverse federazioni sportive nonché di tantissime associazioni culturali e di volontariato. A fare gli onori di casa sono stati l’assessore comunale allo sport Carmelo Femia e il consigliere Giuseppe Lacopo. Tutte le “dimostrazioni”, in attesa dei lavori di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi di via Largo Piana, si sono tenute in Piazza Castello dove si sono svolti tornei giovanili, esibizioni ginniche, maratone, partite di calcio, basket. Nel ringraziare tutti i partecipanti, l’Assessore allo sport Carmelo Femia ha tenuto a precisare che il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione “dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” ed al fondamentale contributo delle tante associazioni partecipanti tra cui l’AsdHierax con l’allenatore Gianni Gratteri, la società Eutimo Basket con l’istruttrice Lucia Rossi, l’Audax Calcio Locri con l’allenatore Ilario Capocasale, il Garden Tennis Locri con il maestro Andrea Pipicelli, l’Associazione LaborLocride con i ragazzi e le educatrici guidati da Angelica Iaconis. L’ Asd Accademia Jonica Karate con il maestro Simone Femia , la Palestra Body Center di Marina di Gioiosa Jonica con l’istruttrice Renata Commisso. Ringraziamenti al Fiduciario di Zona del CONI prof. Salvatore Papa, al componente dello staff tecnico del Coni Calabria Domenica Bumbaca e al delegato della Figc Calabria Carmine Barbaro. Una menzione particolare è stata tributata alle Associazioni Avis e Aido di Locri, alla Pro- Loco di Gerace, all’Associazione Carabinieri, alla Fondazione “Citta di Gerace”, all’Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale). L’AssessoreFemia, infine, dichiarandosi compiaciuto per la piena riuscita della manifestazione, ha voluto ringraziare tutti i dipendenti comunali, la Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri e la ditta Azzarà Service.