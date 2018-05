Rifiuti, preoccupato il Comitato Ambientale Presilano

Qual è la situazione della gestione dei rifiuti regionale a ridosso della

nuova stagione estiva e a pochi giorni dal rinnovo dell’ennesima ordinanza

contingibile e urgente?

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti è stato approvato

definitivamente nel 2016. Prevede a regime l’utilizzo di impianti per la

lavorazione dei rifiuti e discariche di servizio per lo smaltimento degli

scarti di proprietà pubblica. La gestione dei rifiuti, entro la fine del

prossimo mese di giugno, dovrebbe passare dal Dipartimento Ambiente della

Regione agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), che sono costituiti dal

raggruppamento dei comuni di ogni provincia.

La costituzione degli ATO e il trasferimento delle responsabilità è in alto

mare. In particolare, per quanto riguarda l’ATO di Cosenza ancora non tutti

i comuni hanno sottoscritto la convenzione (con un ritardo di oltre 5 mesi)

e non c’è quindi nessuna idea di dove e come realizzare il nuovo impianto

provinciale che dovrà evitare il ricorso all’utilizzo degli impianti

privati.

Attualmente la provincia di Cosenza, per la lavorazione dei rifiuti,

utilizza l’impianto di Calabra Maceri. La biostabilizzazione aerobica dei

rifiuti in questo impianto diffonde un odore nauseabondo che investe interi

quartieri di Rende. Per lo smaltimento degli scarti di quasi tutta la

Calabria si utilizza la discarica di Crotone del gruppo Vrenna, che ha una

capacità residua di circa 1 milione di metri cubi (10 volte quella residua

di Celico), rende impossibile vivere nella frazione Papanice di Crotone e

provoca il via vai di mezzi carichi di rifiuti che vediamo quotidianamente

transitare sulla SS107 e non solo.

Il ritardo nella costituzione degli ATO e nella progettazione dei nuovi

impianti favorisce ancora una volta i soliti privati.

Leggere su documenti della Regione che le discariche di servizio pubbliche

per lo smaltimento degli scarti (che esisteranno sino a quando non sarà

adottata una politica nazionale e comunitaria che impone la produzione di

prodotti realizzati esclusivamente con materiali riciclabili) verranno

realizzate a fine ciclo, fa comprendere come sia veramente debole la

volontà di attuare una gestione pubblica del ciclo dei rifiuti.

Nel frattempo la Regione trasla di anno in anno la previsione (per il

momento ci fermiamo poco realisticamente al 2020) per il completamento

degli impianti pubblici previsti e di questo ne approfittano, privati e

non, che vogliono entrare nel business dei rifiuti.

A Scala Coeli, il proprietario della discarica privata chiede

l’autorizzazione del raddoppio, con la giusta opposizione di diversi

comitati locali. A Castrolibero , nel luglio del 2015, l’amministrazione

comunale ha ottenuto dalla Regione il parere favorevole di compatibilità

ambientale per realizzare una “cittadella energetica”, con annessa

discarica di servizio di 95.000 mc, a poche centinaia di metri dal centro

abitato e dal polo scolastico. L’identificazione di un impianto di

lavorazione rifiuti come “cittadella energetica” ci ricorda l’impianto

mascherato da “isola ecologica” che qualcuno voleva realizzare a Donnici e

che la ribellione degli abitanti del luogo ha scongiurato..

Crediamo che sia indispensabile operare una svolta netta. La gestione dei

rifiuti deve tornare completamente in mano pubblica con il controllo

partecipato dei cittadini.

In Presila, grazie alla lotta di anni, abbiamo limitato i danni, pur non

avendo ancora raggiunto l’obiettivo della chiusura dell’impianto di

contrada San Nicola e della bonifica dell’area. Ma in altre aree della

nostra Regione migliaia di cittadini subiscono i danni di decenni di

politica dei rifiuti a dir poco errata.

Manifestiamo la nostra più totale solidarietà agli abitanti di Papanice e

li invitiamo a non demordere nella loro lotta per il diritto a respirare,

così come siamo solidali con i comitati che combattono contro il raddoppio

della discarica di Scala Celi e con tutti i movimenti che si battono per

difendere la nostra terra.

Il Comitato Ambientale Presilano