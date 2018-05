La fama dell’Orchestra di fiati di Cinquefrondi, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, è ormai consolidata, tanto che non può mancare la sua presenza ai più svariati eventi della provincia di Reggio Calabria e non solo. Proprio domani infatti, alle 19.30, si esibirà in concerto alla quarta edizione di “Aspettando l’infiorata del Corpus Domini” di Gallico Marina.