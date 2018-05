Di Giuseppe Campisi

Proficuo l’incontro tra il senatore pentastellato Giuseppe Auddino, il direttore generale Giacomo Brancati ed il direttore sanitario dott. Pasquale Mesiti dell’Asp di Reggio Calabria nel corso del quale si è fatto il punto delle necessità strutturali dei presidi di Polistena e Locri e durante il quale, ha riferito Auddino «ho avuto precise garanzie circa la necessità di dotare i reparti di radiologia di Polistena e Locri di nuovi e affidabili tomografi multislice a 64 strati (implementabili a 128) che dovranno essere collocati per superare e risolvere le problematiche che in questi ultimi tempi hanno creato non pochi disagi all’utenza, a causa dei continui guasti della strumentazione per la diagnostica attualmente in dotazione ad esempio a Polistena, datata e non tecnicamente adeguata all’offerta diagnostica per immagini degna di ospedali spoke». Una buona notizia seguita da quella di una ulteriore fornitura,entro l’anno , di tre tomografi a RM nei tre presìdi di Polistena, Locri e Melito Porto Salvo. Infine, un passaggio, il senatore polistenese, lo ha riservato anche alla pianta organica ed al personale del nosocomio cittadino: «Auspico che la dirigenza dell’Asp di Reggio Calabria risolva a breve, come richiesto, anche il problema della dotazione organica del reparto di ostetricia e ginecologia rispetto al quale mi confronterò nuovamente con la dirigenza dell’Asp e il personale sanitario al fine di trovare insieme una soluzione definitiva e di qualità nell’offerta medica del presidio ospedaliero a tutela delle donne e delle mamme».