“Energia – Diritti a Vivavoce”: grande successo per lo stand U.Di.Con. a Reggio Calabria

Reggio Calabria – “Stipuliamo, senza rendercene conto attraverso semplici azioni, una serie indefinita di contratti – afferma il Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria Peppino Ruberto – dall’acquisto del biglietto dell’autobus, all’acquisto online di beni su siti e-commerce, per arrivare poi all’accettazione pedissequa di offerte telefoniche ad ogni ora del giorno, accettiamo frettolosamente, è inutile negarlo, le condizioni proposte ma non sappiamo esattamente quali siano i nostri diritti”. Grande successo ha riscosso il primo Gazebo informativo organizzato dall’U.Di.Con di Reggio Calabria venerdì 25 maggio 2018 presso la Piazza Biagio Camagna. Movente dell’evento è stata la presentazione alla cittadinanza delle iniziative svolte dall’associazione. Le informazioni a cui i responsabili hanno risposto si sono concentrate sull’informazione al cittadino per ciò che riguarda le utenze di luce e gas nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Vivavoce”. Le sedi dell’associazione sono presenti su tutto il territorio nazionale e ogni giorno si occupano di dare consulenza per la tutela a tutto tondo: “Presso le nostre sedi sono molte le problematiche che ci troviamo a gestire giornalmente, – continua Ruberto – e notiamo uno stato di esasperazione nei cittadini davvero allarmante”. Di fondamentale importanza per una corretta tutela dei consumatori è la questione energetica che riguarda il passaggio obbligatorio entro Giugno 2019 dal mercato tutelato al mercato libero: “E’ attivo infatti presso la sede di via Lemos,7 a Reggio Calabria, lo sportello “PQS- Energia diritti a vivavoce, che informa gli utenti oltre che su questo argomento anche sulla corretta fatturazione in bolletta”. “Crediamo che questo primo gazebo informativo abbia ottenuto i risultati sperati, pertanto siamo fiduciosi di provvedere in futuro ad organizzare iniziative simili poiché siamo convinti che i consumatori – conclude Ruberto – abbiano mostrato l’esigenza di essere accompagnati verso scelte più consapevoli. La nostra volontà è quella di prevenire piuttosto che curare i possibili disagi con una presenza continua sul territorio.”