La quinta Commissione Riforme ha concluso la seduta odierna con la proposta del presidente Francesco D’Agostino di aprire i termini per la presentazione degli emendamenti in ordine alla proposta di provvedimento amministrativo che introduce il procedimento di voto elettronico (Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale).

L’iniziativa legislativa è stata illustrata, ad inizio dei lavori, dal consigliere Franco Sergio che ha indicato un doppio obiettivo: “colmare il ritardo nell’adozione di strumenti più moderni ed efficienti di espressione del voto ed ad aumentare al tempo stesso ulteriormente la trasparenza dei lavori consiliari. Pertanto, la modifica parziale dell’articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è finalizzata ad introdurre, accanto al voto per alzata di mano e per appello nominale – ha spiegato Franco Sergio- la facoltà per il Presidente del Consiglio di far svolgere il voto mediante procedimento elettronico nei casi in cui è prevista la votazione con voto palese. L’introduzione del voto elettronico, oltre a migliorare la funzionalità dei lavori del Consiglio regionale, servirà a rendere più trasparenti le operazioni di voto, evitando spiacevoli casi di incertezza sull’effettiva presenza in Aula di Consiglieri risultanti tra i votanti nei verbali delle sedute”.