L’amministrazione comunale sin dal suo avvento ha dato via a modificazioni profonde per rendere la città ancora più vivibile e a misura d’uomo. Palmi, che ha ottenuto la prestigiosa Vela Verde, si accinge a creare l’estate della cultura e del divertimento, infatti già il 2 e 3 giugno per le vie della città vi sarà la ’Street Book’, programma ideato per promuovere eventi culturali, spettacoli teatrali e musicale, mostre e fiere del libro nelle vie del centro storico.

Per quanto riguarda il vero e proprio programma estivo, ci saranno novità e per i giovani, Palmi, tornerà ad essere punto di riferimento. Lunghi percorsi mozzafiato, abbineranno lo sport alla cultura con il trekking lungo il sentiero del Trecciolino, mentre alla Tonnara d Palmi si lavora per creare una stagione entusiasmante, degna del luogo che abbellisce ancora di più qualsiasi idea. Ma la sfida più ardua, per la città, è riuscire l’anno prossimo a pregiarsi del titolo ‘estivo’ di Bandiera Blu.