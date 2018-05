Si è svolto il secondo incontro dei militanti e gli aderenti a FDI di Cittanova.. Un incontro al quale hanno preso parte gli iscritti e i militanti del partito di Giorgia Meloni. Tra essi si notano presenze non casuali, nonché una delegazione di Forza Italia guidata dal Prof Vincenzo Megna, certamente, interessati a partecipare alla costruzione di un progetto politico che ha come obiettivo principale quello di “ rigenerare” la destra e il centrodestra cittanovese. Ha aperto i lavori l’avv. Titta Valensise , con un intervento articolato dal quale è emerso l’esigenza di riunire tutta la destra cittanovese che possa raccogliere tutta la tradizione politica del Msi prima e di A.N dopo. Una destra ispirata ai valori dell’identità comunitaria e della socialità. Una Destra sociale nella convinzione che questa sarà la migliore occasione per far comprendere, dentro e fuori FDI, il nostro messaggio politico-culturale.

Una “rigenerazione” che non può e non deve limitarsi all’ambito locale ma deve partire da esso per coinvolgere tutte le realtà vicine, unite verso il raggiungimento di un unico obiettivo: rilanciare la destra. E’ un esigenza talmente diffusa e condivisa che nessuno degli intervenuti ha voluto negare o nascondere, evidenziando, come coloro i quali parteciperanno non possono e non devono essere considerati oggetti passivi del processo di rigenerazione ma devono partecipare in modo attivo a questo processo. Non più spettatori ma attori principali per dare finalmente inizio ad un processo di partecipazione che possa vedere, nel prossimo futuro, anche i singoli cittadini partecipi alla gestione della cosa pubblica.

Diversi gli interventi da parte dei partecipanti, tra i quali lo stesso prof Megna di Forza Italia, che ha rimarcato la necessità di una destra forte a Cittanova che possa essere centro di gavità per tutte le forze del centrodestra cittanovese, per la costruzione di una “casa comune”. Forze politiche, che debbono essere pronte a raccogliere la sfida che tra poco meno di un anno ci riserva il rinnovo del consiglio comunale. E’ evidente che l’intenzione è quello di proporre e lavorare ad un progetto politico complessivo di cui c’è bisogno per rilanciare la destra e il governo del centrodestra e il ruolo di FDI all’interno di esso, il cui massimo massimo obiettivo è il rinnovamento. Solo esplicitando bene questo progetto si può sperare nel rilancio della destra. In ogni caso, ciò che echeggia è l’unità della destra, d’altronde, vedere una sala piena ne è la conferma. Dall’incontro tra l’altro è emerso la volontà di organizzare, nel più breve tempo possibile, una manifestazione pubblica alla quale parteciperanno l’On Wanda Ferro e l’On. Alessandro Nicolò.